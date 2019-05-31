النفط يهبط بفعل مخاوف حرب التجارة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت أسعار النفط، أمس، حيث طغى شح المعروض في سوق الخام وتنامي التوترات السياسية في الشرق الأوسط على المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 68.86 دولار للبرميل، منخفضة 59 سنتاً أو 0.9% مقارنة مع الإغلاق السابق.

وصعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتاً أو 0.2% إلى 58.93 دولار للبرميل، إذ تلقت الدعم من توقعات انخفاض المخزونات الأمريكية.

وقالت برنشتاين إنرجي في مذكرة اليوم «تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يمثل تهديداً لأسواق النفط».

وصعد دبلوماسي صيني كبير الحرب الكلامية ضد الولايات المتحدة اليوم عبر وصف أفعال واشنطن بما قال: إنه «إرهاب اقتصادي مكشوف».

وقالت برنشتاين: إنه في ظل «تصور حدوث حرب تجارية شاملة» فإن الطلب العالمي على النفط سينمو 0.7% هذا العام مقارنة مع 2018، بما يقل عن نصف التقييمات الحالية تقريباً.

وبسبب ضعف الطلب، قالت برنشتاين: إن أي صعود في أسواق النفط سيظل محدوداً على الرغم من الشح النسبي للإمدادات.

وتتلقى أسعار الخام الدعم في الأشهر الأخيرة من تخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون كبار، وكذلك تراجع إمدادات إيران.

وانخفضت صادرات نفط إيران في مايو / أيار لأقل من نصف مستويات أبريل / نيسان إلى نحو 400 ألف برميل يومياً، بعد أن شددت الولايات المتحدة العقوبات على مصدر الدخل الرئيسي لطهران. وإيران بحاجة لتصدير ما لا يقل عن 1.5 مليون إلى مليوني برميل يومياً من الخام لتحقيق ميزانية بلا عجز.

بدوره، قال وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف لرويترز، أمس: إن أذربيجان ستوافق على التمديد المحتمل لاتفاق خفض إنتاج النفط العالمي المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومصدري الخام الآخرين.

وأضاف شاهبازوف أنه يتوقع أن تجتمع المجموعة أوائل يوليو / تموز في فيينا لمناقشة خطواتها التالية.

(رويترز)