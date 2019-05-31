«سيتي جروب» يحذر من تراجع نشاط قطاع تداول الأوراق المالية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انضم بنك «سيتي جروب» إلى بنك الاستثمار الأمريكي «جيه بي مورجان تشيس» في التحذير من تراجع نشاط قطاع تداول الأوراق المالية لدى البنكين خلال الربع الثاني من العام الحالي.

ونقلت وكالة بلومبيرج، عن ميشيل كوربات، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيتي جروب» القول، إن الحرب التجارية المشتعلة والخروج المنتظر لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين، أثرت سلباً في حالة أسواق المال خلال الأسابيع الأخيرة.

وأضاف في مؤتمر بمدينة نيويورك: «من الواضح أن إيرادات التداول وعائدات محافظ الاستثمار تتراجع.. في فترات الغموض تتجه الأمور إلى الجمود».

ورفض كوربات، إعطاء أرقام محددة بشأن أداء سيتي جروب خلال الربع الحالي من العام، قائلاً إن «مارك ماسون المدير المالي سيقدم المزيد من التفاصيل خلال الأسابيع المقبلة».

وكان جيمي دايمون الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الأمريكي «جيه بي مورجان» قد قال أمس، إن إيرادات قطاع التداول في البنك تراجعت بما يتراوح بين 4% و5% خلال أول شهرين من الربع الثاني من العام الحالي، في حين أشار إلى أن «الشهر المقبل قد يرى تغييراً جذرياً لهذا الاتجاه».

وفي الوقت نفسه، أبدى كوربات بعض التفاؤل بشأن قدرة مجموعته المصرفية على تحسين نتائجها من خلال أنشطتها السوقية. وقال إن المجموعة تركز على تطوير علاقات أفضل بين قطاع تداول الأسهم ووحدات إدارة سندات الخزانة لتحسين الأداء بالنسبة للمؤسسات العميلة. (د ب أ)