شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حذر لـ «وول ستريت».. ومخاوف التباطؤ قائمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد ثلاث جلسات عصيبة عاشتها الأسهم الأمريكية سجلت خلالها نتائج سلبية، كان آخرها الأربعاء، متأثرةً بانخفاض عائد السندات الأمريكية إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر/‏أيلول 2017، عادت «وول ستريت» لتتنفس الصعداء مجدداً في مستهل جلسة الأمس، لتسجل ارتفاعاً مقبولاً مدعومةً باستقرار الانخفاض السريع في عائد السندات، ما ساهم بتهدئة المخاوف حيال الركود الاقتصادي.

وأضاف العائد على 10 سنوات 3 نقاط أساس إلى 2.26٪.

وارتفع مؤشر داو جونز 40 نقطة بدعم من أسهم شركة «إنتل»، وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز ارتفاعاً بنسبة 0.25٪، بفضل مكاسب لقطاعي التكنولوجيا والمالية، في حين ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.3 ٪

ولا يزال النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة يثقل كاهل الأسواق؛ حيث أوقفت الصين مشتريات الصويا من الولايات المتحدة، وفقاً لوكالة بلومبيرج.

وارتفعت أسهم البنوك بشكل طفيف خلال جلسة أمس؛ حيث سجل «بنك أوف أمريكا» و«جي بي مورغان تشيس» ارتفاعاً بنسبة 0.3٪ في السوق. وارتفعت أسهم «ستي جروب» بنسبة 1.1٪ بعد حصوله على ترقية من الحياد للشراء.

وفي القارة العجوز، ارتفعت أسهم أوروبا في التعاملات المبكرة، أمس، بفعل صعود اثنين من أكبر شركات نشر الصحف الأوروبية، لتتعافى السوق من أدنى مستوى إغلاق في أكثر من ثلاثة أشهر الذي سجلته في اليوم السابق مع استمرار تأثير مخاوف التجارة على أسواق الأسهم.

وقفزت أسهم أكسيل سبرنجر الألمانية لتتصدر المؤشر ستوكس بعد أن قالت الشركة، إنها تجري محادثات مع شركة الاستثمار المباشر كيه.كيه.آر بشأن استثمار محتمل في الشركة.

وارتفعت أسهم ديلي ميل البريطانية 10% بعد أن أعلنت ارتفاعاً يفوق التوقعات بلغت نسبته 19% في أرباح النصف الأول المُعدلة قبل الضرائب وأكدت توقعاتها للعام بأكمله.

وصعد ستوكس بنسبة 0.3% محققاً أول مكسب في ثلاثة أيام.

وقاد المؤشر الإيطالي، الذي تضرر هذا الأسبوع بفعل مخاوف بشأن نزاع الميزانية مع الاتحاد الأوروبي، المكاسب بين مؤشرات الدول، وسجل المؤشر فايننشال تايمز أداء دون السوق عموماً؛ بسبب ارتفاع طفيف للجنيه الاسترليني.

وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكاي الياباني عند أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف الشهر، أمس، بفعل تنامي القلق من أن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين سيكون طويل الأمد ومضراً بالاقتصاد.

وانخفض نيكاي 0.29% إلى 20942 نقطة، في أدنى مستوى للمؤشر القياسي منذ منتصف فبراير/‏شباط. وفي وقت سابق تراجع المؤشر 0.92 في المئة إلى 20809، ليقترب من أدنى مستوى خلال معاملات 14 مايو/‏أيار البالغ 20751 نقطة.

وقال ماسايكوي دوشيدا كبير محللي السوق لدى راكوتين للأوراق المالية «أي انتعاش حول ذلك المستوى سيفضي إلى تشكل قاع مزدوج وقد يدعم السوق».

لكنه أضاف: إن النزول عن ذلك الخط سيأخذ نيكي إلى أدنى مستوياته منذ منتصف فبراير/‏شباط، ويؤثر أكثر في المعنويات الضعيفة بالفعل في السوق.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.29% إلى 1531.98 نقطة، في أقل مستوى إقفال له منذ 11 يناير/‏كانون الثاني.