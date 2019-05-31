شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل عمومية «سلامة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة سلامة العربية للتأمين عن تأجيل اجتماع الجمعية العمومية للشركة إلى يوم 10 يونيو/حزيران القادم؛ وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني.

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