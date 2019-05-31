شكرا لقرائتكم خبر عن معدل نمو الناتج الإجمالي الأمريكي يرتفع والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع معدل نمو الناتج الإجمالي الأمريكي في الربع الأول في القراءة الثانية بنسبة 3.1% متجاوزاً توقعات «وول ستريت» البالغة 3% فقط، وتوقعات المحللين التي حددته عند 2.5% وعزت ذلك إلى الإغلاق الحكومي وسوء الأحوال الجوية. وجاء هذا النمو ليمنح بعض الارتياح للسوق التي طغت مخاوف الركود عليها في الفترة الماضية.

كما ارتفعت الصادرات الأمريكية بنسبة 4.8 ٪، على الرغم من تصاعد الحرب التجارية مع الصين، في حين انخفضت الواردات بنسبة 2.5 ٪.

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