«شيبتنا» يخبئ مفاجآت عيدية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



تعود شخصية «شيبتنا» المحببة لدى الجميع خلال عطلة عيد الفطر المبارك إلى «دبي مول»، الذي يخبئ أيضاً العديد من المفاجآت المميزة لزواره في هذه المناسبة.

وابتداء من الاثنين 3 يونيو ولغاية الأربعاء 6 يونيو، بين الساعة 5 مساء و9 ليلاً، سيقوم «شيبتنا» بتقديم هدايا العيد للصغار في قاعة «السوق». وسيكون هناك أيضاً كشك لالتقاط الصور التذكارية مع «شيبتنا»، والاحتفاظ بذكرى هذا اللقاء. ويتوجب على الراغبين في المشاركة تقديم فاتورة مشتريات بقيمة 300 درهم على الأقل من «دبي مول».

ويمكن لجميع أفراد الأسرة الاستمتاع بأروع تجارب الواقع الافتراضي التي تتضمن الرسم وخرائط «جوجل» بالحجم الطبيعي وتأمل السماء والنجوم.

أما منصة «بالبريد» الإبداعية فتقدم بطاقات معايدة للأطفال والكبار لتلوينها وتقديمها كهدايا للأهل والأصدقاء. وستتاح لزوار «دبي مول» خلال عطلة العيد، فرصة الاستفادة من عرض حصري لمضاعفة أميال «سكاي واردز» التي يكسبونها على جميع المشتريات من 31 مايو إلى 6 يونيو. وسيحصل أي زائر ينفق أكثر من 20 ألف درهم، على 2000 ميل إضافي من أميال «سكاي واردز» لغاية 3 يونيو.