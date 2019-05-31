«إكسبو الشارقة» يُشارك في معرض المجوهرات الأكبر في أمريكا الشمالية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



يُشارك وفد من مركز إكسبو الشارقة برئاسة سلطان شطاف مدير تطوير الأعمال والتسويق في المركز، في فعاليات معرض «جي سي كي لاس فيجاس» الحدث التجاري السنوي الأكبر في أمريكا الشمالية في صناعة المجوهرات، والذي يجمع ما يفوق 30,000 من رواد الصناعة خلال الفترة من 31 مايو لغاية 3 يونيو 2019.

وتأتي مشاركة الوفد في معرض لاس فيجاس قبل انطلاق الدورة ال47 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي ينظمه ويستضيفه مركز إكسبو الشارقة، والذي ستُقام فعالياته خلال الفترة 1-5 أكتوبر المقبل.

وقال سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: «يهدف وفد مركز إكسبو الشارقة إلى اكتشاف الفرص التجارية والاطلاع على التطور المتنامي في صناعة وتجارة الساعات والمجوهرات عالمياً والمساهمة في نمو هذه الصناعة عبر عقد شراكات مع كبرى العلامات التجارية المشاركة في المعرض، فضلاً عن الترويج ل«معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» الذي يُنظمه ويستضيفه إكسبو الشارقة مرتين سنوياً، بمشاركة أكثر من 500 شركة وعلامة تجارية وطنية وعالمية مما يزيد على 25 دولة، ويستقطب سنوياً أكثر من 120 ألف زائر ومهتم».

وأضاف المدفع: «يتطلع إكسبو الشارقة من خلال المشاركة في المعرض إلى فتح آفاق أوسع من التعاون والشراكة مع شركات عالمية وخاصة الأمريكية منها، حيث تندرج هذه المشاركة في إطار حرص المركز على تعزيز سمعته والارتقاء بأدائه وتطوير فعالياته، وفقاً لخطته الاستراتيجية الجديدة 2018-2022، وجدول الزيارات الخارجية المنبثق عنها، والذي يتضمن الحضور والمشاركة في عدد من الأحداث العالمية الرائدة للاستفادة منها في الترويج لإكسبو الشارقة كأحد أبرز مراكز تنظيم واستضافة المعارض والفعاليات المتخصصة على مستوى المنطقة، فضلاً عن فرص بناء شراكات عمل وتعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي ستنعكس على معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة ويُعتبر الحدث الأول والأكبر من نوعه على أجندة المعارض التجارية المتخصصة في دولة الإمارات والشرق الأوسط، كما يعد معرض لاس فيجاس منصة مهمة يلتقي من خلالها وفد مركز إكسبو الشارقة المشارك بعدد من كبار العارضين المشاركين، بهدف التعريف بمزايا المشاركة في «معرض الساعات والمجوهرات»، وأبرز الحوافز والتسهيلات والخدمات التي يوفرها المركز للعارضين، ما يجعل منه منصة حيوية يجتمع فيها أصحاب الأعمال والعلامات التجارية الدولية الرائدة في قطاع الذهب والمجوهرات والألماس، ويتيح الفرصة أمام مركز إكسبو الشارقة لتوسيع رقعة علاقاته الدولية ومقابلة الشركاء المحتملين، والاطلاع على أحدث اتجاهات الأسواق، والاستفادة من الأفكار الجديدة وتبادل الخبرات».