«إعمار» تعتزم المشاركة في تطوير مشاريع منطقة مطار بكين الجديد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقعت «إعمار» مذكرة تفاهم مع شركة «مدينة مطارات بكين الجديدة القابضة BNA» للتعاون على تطوير مجمع للسياحة والأعمال، يتضمن مرافق لتجارة التجزئة والترفيه والضيافة والمكاتب والمؤتمرات والرياضة والفنون وأنماط الحياة العصرية، ضمن وجهة واحدة في منطقة اقتصاد الطيران بمطار بكين داشينغ الدولي.جرى التوقيع خلال حفل أقيم في مركز الصين الوطني للمؤتمرات أمس،قالت الشركة: إنها ستتعاون مع الطرف الصيني بشكل وثيق وفي مجالات عدة لتسريع عمليات مشاركة الموارد، ومنح زخم أكبر للخطط الهادفة إلى تطوير منطقة اقتصاد الطيران.

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