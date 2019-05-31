«إي سيتي» تفتتح أكبر متاجرها متعددة العلامات التجارية في أبوظبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



كشفت «إي سيتي»، (عضو مجموعة البطحاء للتجزئة والمنتجات المنزلية) عن افتتاح متجرها الجديد متعدد العلامات التجارية في «مارينا مول»، بإمارة أبوظبي، في خطوة نوعية تعكس اهتمام الشركة بتوسيع آفاق أعمالها في العاصمة أبوظبي، باعتبارها واحدة من أهم وجهات التجارية المستقبلية. ويعد المتجر الجديد، الذي يغطي مساحة 2000 متر مربع، واحداً من أكبر متاجر الإلكترونيات الاستهلاكية وأجهزة الكومبيوتر في العاصمة أبوظبي.

ويضم المتجر الذي يقع في الطابق السفلي للمول، أكثر من 5000 منتج من مختلف العلامات التجارية العالمية المعروفة. وتشمل هذه الخيارات الواسعة أحدث الابتكارات الذكية، والأجهزة السمعية البصرية، والأجهزة المنزلية، وأجهزة العناية الشخصية، والألعاب الإلكترونية، وأجهزة الكومبيوتر، والهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، والأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء، والكاميرات. كما يحتوي المتجر على مجموعة من الأكسسوارات ومنتجات أخرى للاستخدام الشخصي. ويضم المتجر الجديد أيضاً، كجزء من حزمة منتجاته وخدماته المبتكرة، أول مركز لخدمات الكمبيوتر لشركة «آسوس»، إضافة إلى قسم مخصص لأكسسوارات الهاتف. وقال جواد داكير، الرئيس التنفيذي لشركة «إي سيتي»: «غالباً ما يفضّل العملاء تجربة الإلكترونيات قبل شرائها. ولذلك حرصنا على تصميم المتجر الجديد بحيث يتيح للعملاء فرصة تجربة مختلف الأدوات والإلكترونيات الموجودة، واستكشاف كيفية عملها. ويعد المتجر الجديد الثالث من نوعه الذي نقوم بافتتاحه في إمارة أبوظبي، حيث نتطلع إلى افتتاح المزيد من المتاجر في الإمارة لكونها سوقاً تجارية رائدة، ولديها الكثير من الإمكانات والفرص التجارية.