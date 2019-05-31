مستويات قياسية لمستلزمات الطباعة المقلَّدة

دبي: ”الخليج 365”

تواجه الشركات خطر شراء مستلزمات الطباعة المزيفة أكثر من أي وقت مضى، بحسب دراسة حديثة أجرتها مؤسسة «هاريس إنترآكتيف» بتكليف من شركة «إتش بي». ويتسبب الخطر المتصاعد للمنتجات المقلدة في خسارة الاقتصاد العالمي ما يعادل 3 مليارات دولار سنوياً، وفقاً لتصريحات اتحاد مصنعي مستلزمات التصوير، حيث يُعزى ذلك إلى وجود نظام متكامل واسع النطاق من موردي تلك المنتجات المقلدة، وعدم تيقن المشترين من أن مشترياتهم أصلية، وقلة الوعي بمخاطر شراء السلع المقلدة.

وبحسب الدراسة، فقد أحبطت السلطات في الإمارات العمليات الإجرامية لمجموعة نشطة دولياً عكفت على تجميع المنتجات المزيفة من الخراطيش التي تحمل العلامات التجارية لشركة «إتش بي» و«سامسونج»، وهو ما أدى إلى مصادرة نحو 46,000 وحدة غير قانونية.

أظهرت الأعوام الأربعة الماضية انخفاضاً بنسبة 30٪ في الشركات التي تعمل مع مورّد رئيسي موثوق، وزيادة بنسبة 27٪ في الشركات التي تشتري فقط تبعاً لتوافر المنتج، بحسب استطلاعات «هاريس إنترآكتيف». وفي ظل اتساع شبكة الموردين غير الموثوقين، فقدت الشركات الصغيرة والمتوسطة القدرة على إدراك أصالة وسلامة خراطيشها بثقة مطلقة. وتأثرت جميع مناطق العالم، وعلى وجه الخصوص، الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وإفريقيا، حيث شعر ما يقرب من ثلاثة أرباع الشركات التي شملها الاستطلاع بالثقة بأن مشترياتها أصلية.