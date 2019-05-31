«دبي الإسلامي» و«إعمار العقارية» الأنشط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.79% عند مستوى 2620.33 نقطة، مستفيداً من مكاسب أسهم العقار والبنوك والنقل والتأمين والسلع والخدمات.

تم تداول 159.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 206 ملايين درهم، نفذت من خلال 3589 صفقة، وجرى تداول أسهم 35 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 11 شركة.

وتصدر سهم «دبي الإسلامي» التداولات بقيمة 48.5 مليون درهم، وارتفع بنسبة 0.4% مغلقاً عند 5.04 درهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» بسيولة بقيمة 41.14 مليون درهم، وارتفع بنسبة 1.36% وأغلق عند 4.47 درهم، ثم سهم «الإمارات دبي الوطني» بتداولات وصلت إلى 19 مليون درهم، وارتفع 0.91% عند 11.1 درهم.

وسجل سهم «الاستشارت الدولية» الارتفاع الأكثر بنسبة 8.47% وأغلق عند 0.256 درهم، تلاه سهم «دار التكافل»، وزاد بنسبة 5.8% إلى 0.529 درهم، ثم سهم «المصرف الخليجي التجاري»بارتفاعه 5.09% إلى 0.599 درهم.

وفي المقابل، سجل سهم «بنك المشرق»التراجع الأكثر بنسبة 2.42% ليغلق عند 74.55 درهم، ثم سهم «شعاع كابيتال»، ونزل 1.85% وأغلق عند 0.9 درهم، تلاه سهم «آند ديجيتال سيرفسس» وهبط بنسبة 1.69% إلى 0.175 درهم.