«مطار الشارقة» يطلق «بدرهم تقدر تسعدهم»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أطلقت هيئة مطار الشارقة الدولي مبادرة «بدرهم تقدر تسعدهم» والتي تضمنت جمع المساهمات لشراء كسوة العيد لإسعاد المحتاجين.

وحرصت الهيئة من خلال مبادرتها، التي تتزامن مع عام التسامح، على إشراك جميع موظفيها بهدف ترسيخ مبادئ الولاء والانتماء، وتعزيز روابط التعاون والإخاء والوئام بين مختلف شرائح المجتمع، وتقديم يد العون للأسر المحتاجة.وتحرص الهيئة بشكل مستمر على تنظيم العديد من المبادرات الخيرية والإنسانية التي تغرس في المجتمع مبادئ التسامح والخير والتعايش والعطاء.

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