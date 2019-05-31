تجارة الإمارات وبريطانيا تلامس 12 ملياراً في الربع الأول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة



نمت قيمة التجارة السلعية الإجمالية بين الإمارات وبريطانيا بنحو 4% في الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 2.57 مليار جنيه إسترليني (11.92 مليار درهم)، مقابل 2.47 مليار إسترليني (11.46 مليار درهم) في الربع الأول من العام الماضي.

وأظهرت بيانات تجارية رسمية من المملكة المتحدة أن قيمة واردات الدولة من بريطانيا ارتفعت بنحو 9.5% إلى 1.85 مليار إسترليني (8.58 مليار درهم)، مقابل 1.69 مليار استرليني (7.84 مليار درهم) في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي. وتراجعت قيمة صادرات الدولة إلى بريطانيا في الفترة نفسها بنحو 8.6% من 784.38 مليون إسترليني (3.64 مليار درهم) إلى 716.23 مليون إسترليني (3.32 مليار درهم).

وارتفع العجز في ميزان الدولة التجاري مع المملكة المتحدة بنحو 25.6% إلى 1.13 مليار إسترليني (5.24 مليار درهم).