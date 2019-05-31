شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة الإمارات وبريطانيا تلامس 12 ملياراً في الربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة
نمت قيمة التجارة السلعية الإجمالية بين الإمارات وبريطانيا بنحو 4% في الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 2.57 مليار جنيه إسترليني (11.92 مليار درهم)، مقابل 2.47 مليار إسترليني (11.46 مليار درهم) في الربع الأول من العام الماضي.
وأظهرت بيانات تجارية رسمية من المملكة المتحدة أن قيمة واردات الدولة من بريطانيا ارتفعت بنحو 9.5% إلى 1.85 مليار إسترليني (8.58 مليار درهم)، مقابل 1.69 مليار استرليني (7.84 مليار درهم) في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي. وتراجعت قيمة صادرات الدولة إلى بريطانيا في الفترة نفسها بنحو 8.6% من 784.38 مليون إسترليني (3.64 مليار درهم) إلى 716.23 مليون إسترليني (3.32 مليار درهم).
وارتفع العجز في ميزان الدولة التجاري مع المملكة المتحدة بنحو 25.6% إلى 1.13 مليار إسترليني (5.24 مليار درهم).
كانت هذه تفاصيل خبر تجارة الإمارات وبريطانيا تلامس 12 ملياراً في الربع الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.