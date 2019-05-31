زيادة عدد أيام صرف المرتبات فى «يونيو ويوليو» بمناسبة الأعياد والإجازات

كتب: محمود الجمل وجهاد الطويل
أصدرت وزارة المالية كتاباً دورياً جديداً، بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية للعام ٢٠١٨/٢٠١٩، وحلول الأعياد والإجازات الرسمية، يتضمن إقرار مواعيد إضافية لصرف مرتبَى شهرَى يونيو ويوليو.
وأعلنت الوزارة أنه تيسيراً على العاملين بالدولة، فقد تقرر إضافة مواعيد جديدة لصرف المرتبات والأجور بما فيها المحوَّلة للبنوك، و«النفقة» عن شهرَى يونيو ويوليو ومتأخرات مايو ويوليو.
قال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف متأخرات شهر مايو الجارى...
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