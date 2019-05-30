شكرا لقرائتكم خبر عن "العامة للمنافسة" توافق على إتمام صفقة "جازان للطاقة" للاستحواذ على "البكري الدولية للطاقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة جازان للطاقة والتنمية عن موافقة الهيئة العامة للمنافسة على إتمام عملية التركز الاقتصادي بإتمام صفقة الاستحواذ على كامل الحصص في شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة من خلال إصدار أسهم لملاك شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة.

وأشارت جازان للطاقة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى أن الصفقة تخضع لعدد من الشروط والأحكام والتي تشمل الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأس مال شركة جازان للطاقة والتنمية وإصدار أسهم العوض للبائعين وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وسبق أن أعلنت جازان، خلال مايو الجاري، عن تمديد الفترة الزمنية لاستكمال الشروط المسبقة المتعلقة بصفقة الاستحواذ من 31 مايو 2019م إلى 30 سبتمبر 2019، وذلك بالاتفاق مع البائعين في الصفقة.

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كذلك تعتبر الصفقة مشروطة بالحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في شركة جازان للطاقة والتنمية على زيادة رأسمالها.

هذا وستقوم شركة جازان للطاقة والتنمية بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالصفقة في حينها.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغت 5.2 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مُقابل صافي خسارة بلغت 3.8 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الخسائر إلى الارتفاع في تكلفة المبيعات ومصروفات البيع والتوزيع نتيجة للارتفاع في تكاليف مدخلات الإنتاج وخاصة علف الروبيان ومواد التعبئة هذا بالإضافة إلى الزيادة في رسوم الخدمات العامة.