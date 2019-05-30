شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة الإمارات دبي الوطني ريت يقترح توزيع 5.4 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترح مجلس إدارة شركة الإمارات دبي الوطني ريت، المدرجة بسوق ناسداك دبي والتابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، توزيع أرباح نهائية بقيمة 5.399.754 دولار أمريكي أو 0,0215 دولار أمريكي للسهم الواحد، أي ما يعادل 2% من صافي قيمة الأصول و3,81% من سعر السهم.

وحسب بيان للشركة اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه، سيتم تحديد ذلك تبعاً لموافقة المساهمين في الاجتماع السنوي للجمعية العامة الذي سيعقد بتاريخ 24 يونيو 2019.

وحسب البيان تعادل هذه التوزيعات المقترحة في الأرباح صافي إيرادات الإيجار الناتجة عن محفظة شركة الإمارات دبي الوطني ريت، على الرغم من التحركات التي شهدها التقييم خلال تلك الفترة.

وذكرت الشركة انه قد تم توزيع أرباح مؤقتة بقيمة 6.868.836 دولار أمريكي (0,0270 دولار أمريكي للسهم الواحد) للمساهمين عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018.

وبذلك يرتفع إجمالي الأرباح المستحقة الدفع لحملة الأسهم للسنة المنتهية في 31 مارس 2019 إلى 12.268.590 دولار أمريكي للسهم الواحد، أي ما يعادل 4,54% من سعر السهم و 8.65٪ من صافي توزيع الأرباح.

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وبعد اجتماع الجمعية العامة العادية، سيتم تداول الأسهم السابقة بتاريخ 2 يوليو 2019، مع تحديد تاريخ التسجيل في 3 يوليو وتاريخ الدفع في 15 يوليو 2019.

وتعتزم شركة الإمارات دبي الوطني ريت مواصلة دفع أرباح الأسهم على أساس نصف سنوي.

وحسب البيان بلغ صافي قيمة أصول شركة الإمارات دبي الوطني ريت 270 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادل 1.08 دولار أمريكي للسهم الواحد، كما بلغ إجمالي قيمة محفظة العقارات 450 مليون دولار أمريكي.

وسجل إجمالي قروض الشركة حوالي 180 مليون دولار أمريكي بنسبة 40% من القروض إلى القيمة.

قدمت شركة الإمارات دبي الوطني ريت"سي أي آي سي" المدرجة بسوق ناسداك دبي طلبا للحصول على أمر من المحكمة بتأكيد تخفيض رأسمال الشركة واعتبار الاحتياطي الناتج عن تخفيض رأس المال المشار إليه قابلاً للتوزيع.

حصلت شركة الإمارات دبي الوطني ريت، على تسهيلات تمويلية تقوم على مبدأ المرابحة بقيمة 75 مليون دولار.