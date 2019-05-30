شكرا لقرائتكم خبر عن السعودي الفرنسي يمول "تعليم ريت" بـ350 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن توقيع صندوق تعليم ريت اتفاقية تسهيلات مصرفية مع البنك السعودي الفرنسي اليوم وذلك للحصول على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 350 مليون ريال مقابل ضمان سند لأمر ورهن للعقارات.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول"، أن هذه التسهيلات تهدف إلى تمويل خطط الصندوق التوسعية من خلال الاستحواذ على أصول عقارية مدرة للدخل تتواجد في جميع مدن المملكة وذلك في قطاع التعليم.

وأشارت الشركة أن ذلك بما يتماشى مع استراتيجية استثمار الصندوق ليعود بالنفع على أرباح الصندوق والتوزيعات النقدية من خلال الفارق بين دخل العقارات الجديدة وتكلفة التمويل.

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ولفتت إلى أن مدة التمويل تبلغ 7 سنوات، على أن يتم سداد كامل قيمة المبالغ المسحوبة دفعة واحدة في نهاية فترة الاتفاقية .

وأوضحت أن سداد هامش الربح يكون على أساس ربع سنوي وسيبدأ عند سحب التمويل من البنك لشراء أي عقار مستقبلي للصندوق ويكون بشكل تناسبي حسب المبلغ المسحوب.

وأعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال في أبريل الماضي عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق تعليم ريت عن الربع الأول من عام 2019 بقيمة 8.160 مليون ريال سعودي.

وجدير بالذكر أنه كان قد تم إدراج وبدء تداول وحدات "صندوق تعليم ريت " اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2017، بالرمز 4333 ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة.