شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً .."الخضري" تدخل تحت التنظيم المالي وفق نظام الإفلاس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تلقت شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري إبلاغاً رسمياً من المحكمة التجارية بالدمام بقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي كأحد إجراءات نظام الإفلاس، وذلك بناء على الطلب المقدم من أحد دائني الشركة.

وبحسب بيان لـ"تداول"، قد حددت المحكمة يوم الأربعاء 9 شوال 1440هـ الموافق 12 يونيو 2019 للنظر في طلب افتتاح الإجراء المشار إليه أمام الدائرة التجارية الأولى.

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لنظام الإفلاس، فإن قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي – على نحو ما تقدم - يعفي الشركة من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ الخسائر المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال، وذلك حيث تم قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة قبل إنتهاء المدة المحددة بالمادة 150 من نظام الشركات.

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وأوضحت الشركة أن إجراء إعادة التنظيم المالي – كأحد الاجراءات المنصوص عليها في نظام الإفلاس - هو إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى إتفاق مع دائنيه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.

وأكدت الشركة أنها مستمرة في العمل على تنفيذ قرار الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة التي عقدت بتاريخ 13 مارس 2019 والمتضمن الموافقة على إعادة هيكلة رأس المال من خلال عدة خطوات تتضمن زيادة رأس المال وتخفيضه، وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه خسائر الشركة المتراكمة إلى ما دون نصف رأس المال، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات في هذا الصدد في حينه.

كما أعلنت الشركة أن تعليق تداول أسهمها في السوق المالية سيستمر، حتى صدور قرار المحكمة في شأن طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي.