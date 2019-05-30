شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المبيعات يقود "الصمعاني" لتكبد الخسائر في الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية، المعلنة اليوم الخميس، عن تحولها لتحقيق الخسائر خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 849 ألف ريال مقابل أرباح بلغت 1.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وقالت الشركة إن تحقيق الخسائر بالربع الأول من العام الجاري يرجع إلى انخفاض المبيعات نتيجة انخفاض أسعار البيع لشدة المنافسة وكذلك انخفاض كميات المبيعات وارتفاع تكاليف التشغيل، كما ارتفعت مصروفات البيع والتسويق وكذلك ارتفع مخصص الزكاة.

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وتراجع إجمالي المبيعات خلال الربع الأول إلى 7.8 مليون ريال مقابل مبيعات بلغت 11.9 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 459 ألف ريال خلال العام 2018، مُقابل صافي ربح بلغ 5.7 مليون ريال خلال 2017.

وأرجعت الشركة التراجع في الأرباح إلى انخفاض المبيعات بسبب ركود الأسواق وقلة الطلب واشتداد المنافسة وانخفاض أسعار البيع، بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف بسبب ارتفاع تكاليف الرسوم الحكومية وارتفاع تكاليف المواد الخام.