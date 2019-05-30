شكرا لقرائتكم خبر عن جي إف إتش" تُعيد تعيين سيكو كموفر سيولة لأسهمها في سوقي دبي والبحرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، المدرجة في أسواق البحرين ودبي والكويت، عن حصولها على موافقة مصرف البحرين المركزي على إعادة تعيين سيكو كموفر سيولة "صانع سوق" لأسهمها في سوق دبي المالي وبورصة البحرين.

وقالت المجموعة، في بيان على موقع سوق "دبي المالي"، اليوم الخميس، إن هذه الموافقة ستكون سارية حتى 29 نوفمبر المُقبل، مُشيرة إلى أن أي تمديد إضافي سيكون خاضعاً لموافقة مسبقة من مصرف البحرين المركزي.

وأفادت الشركة بأنه يمكن لسيكو بموجب هذا التعيين أن يحتفظ على أسهم الخزينة بنسبة إجمالية تصل إلى 3% فقط من إجمالي أسهم المجموعة المصدرة.

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وجدير بالذكر أن مجموعة جي إف إتش المالية حققت صافي ربح- يؤول إلى المساهمين- خلال الربع الأول من عام 2019 بلغ 21.36 مليون دولار مقارنةً بصافي ربح بلغ 36.48 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض بنسبة 41.44%.

وحققت المجموعة أرباحاً صافية عائدة للمساهمين بلغت 114.1 مليون دولار أمريكي خلال العام 2018، مقارنةً بما مقداره 104.2 مليون دولار أمريكي خلال عام 2017.

وبلغت قيمة الإيرادات الموحدة خلال العام 2018 ما مقداره 246.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بما مقداره 204.4 مليون دولار أمريكي خلال 2017، بارتفاع بنسبة 20.5%.