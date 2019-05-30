"إعمار" تتعاون مع "مدينة مطارات بكين الجديدة" لتطوير مجمع للسياحة والأعمال

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة إعمار العقارية، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع شركة "مدينة مطارات بكين الجديدة القابضة BNA" للتعاون على تطوير مجمع للسياحة والأعمال.

وحسب بيان اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه، قالت الشركة، خلال حفل أقيم في مركز الصين الوطني للمؤتمرات، إن المجمع يتضمن مرافق لتجارة التجزئة والترفيه والضيافة والمكاتب والمؤتمرات والرياضة والفنون وأنماط الحياة العصرية، ضمن وجهة واحدة في منطقة اقتصاد الطيران بمطار بكين داشينغ الدولي، المزمع أن يكون أكبر مطار في العالم.

ووفقاً لتصريحات الشركة، سيتعاون الطرفان في عدة مجالات لتسريع عمليات مشاركة الموارد ومنح زخم أكبر للخطط الهادفة إلى تطوير منطقة اقتصاد الطيران.

وتجدر الإشارة إلى أن إعمار نجحت في تطوير العديد من المشاريع البارزة على امتداد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وجنوب آسيا، والتي تمثل وجهات مثالية للاستمتاع بأروع أساليب الحياة العصرية.

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كما تساهم المجموعة بدور جوهري في تعزيز الشراكات بين جمهورية الصين الشعبية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتحرص بشكل متواصل على استكشاف الفرص الواعدة في السوق الصينية، في إطار مبادرة الحزام والطريق.

وجدير بالذكر أن إعمار حققت صافي ربح بلغ 1.742 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2019، مقابل صافي ربح بلغ 1.625 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

ووفقاً للبيان، حققت الشركة أحد أعلى المبيعات العقارية الربع سنوية في دبي مرتفعة بنحو 53% إلى 6 مليار درهم، مقابل مبيعات عقارية بلغت 3.9 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

وارتفعت قيمة المبيعات الموجهة للعملاء الدوليين بأكثر من الضعف، لتصل إلى 2.645 مليار درهم خلال الربع الأول من 2019، مقارنةً بـ 1.187 مليار درهم بالربع الأول من 2018، مما يعكس تنامي اهتمام المستثمرين الدوليين بالسوق العقارية في دبي.