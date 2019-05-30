شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق السعودي توافق رسميا على طرح أسهم "عطاء التعليمية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة عطاء التعليمية طرح 12 مليون سهم للاكتتاب العام، تمثل 30% من أسهم الشركة.

وأشارت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني إلى أن نشرة الإصدار سوف يتم نشرها قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كافٍ.

ووأوضحت الهيئة أن نشرة الإصدار تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

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وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

وأكدت الهيئة على أنه لا ينظر إلى موافقتها على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، لافتا إلى إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

يشار إلى أن شركة عطاء التعليمية كشفت في منتصف العام الماضي عن تعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية مستشارًا ماليًا ومتعهدًا للتغطية ومديرًا للطرح العام الأولي لأسهمها في السوق المالية السعودية "تداول".