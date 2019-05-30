شكرا لقرائتكم خبر عن "دو" توفر حلول شبكية متقدمة لـ"أبوظبي الإسلامي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" المدرجة بسوق دبي المالي اتفاقية تعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فبموجب الاتفاقية الموقّعة، ستواصل "دو" توفير حلول شبكية متقدمة لمصرفأبوظبي الإسلامي بهدف زيادة الكفاءة التشغيلية والخدمات الشبكية.

إضافة إلى ذلك، ستقدم "دو" حلول اتصال مبتكرة بين الأجهزة والآلات، إلى جانب تقنيات اتصال مدارة بما يساهم في نهاية المطاف في تعزيز تجربة عملاء المصرف.

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وعلى مستوى أدائها التشغيلي، كانت "دو" قد دعت سكان الإمارات إلى زيارة متجريها الرئيسيين في دبي وأبوظبي، وتجربة تقنية الجيل الخامس بشكل فعلي، والتعرف على الفوائد التي سيحصلون عليها عند إطلاقها تجارياً حالما تتوفر الأجهزة المتوافقة معها في السوق.

وكشفت النتائج المالية لشركة "دو" في وقت سابق عن تراجع أرباحها بنسبة 12.3% خلال العام الربع الأول من العام 2019 بالغا 449.5 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 512.6 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

وكانت الشركة قد حققت صافي ربح بلغ 1.75 مليار درهم خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 1.71 مليار درهم في العام 2017.