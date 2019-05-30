شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صافي دخل بنوك أبوظبي 12% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع صافي دخل البنوك التجارية والإسلامية العاملة في إمارة أبوظبي بنسبة 12% إلى 8 مليار درهم وذلك بنهاية الربع الأول من العام 2019 مقارنة بـ 7.9 مليار درهم بالفترة ذاتها من العام 2018.

وحسب أحدث الأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء في أبوظبي، بلغ صافي دخل بنوك أبوظبي التقليدية من الفوائد والاستثمار 6.7 مليار درهم مستحوذة بذلك على 83% من اجمالي دخل القطاع في حين بلغ نصيب البنوك الإسلامية من الدخل 13%.

وبلغ عدد العاملين في بنوك أبوظبي التجارية والإسلامية مع نهاية الربع الأول من العام الجاري 11871 عاملاً.

وكان موقع "أخبار اليوم" قد رصد في تقرير له وضمن سلسلة "سهم اليوم" تسجيل البنوك المدرجة في أسواق الإمارات أرباحاً قياسية في الربع الأول من 2019، حيث بلغت أرباح 16 بنكاً مدرجاً بسوقي أبوظبي ودبي الماليين 11.14 مليار درهم بالربع الأول من 2019 وهو ما يزيد عن الربع المقابل (10.19 مليار درهم) بنسبة 9.3%، وعن الربع السابق من العام 2018 (10.32 مليار درهم) وبنسبة 7.9%. وتُعد الأرباح المحققة هي الأعلى للبنوك الإماراتية خلال تسعة فصول قام موقع "أخبار اليوم" برصدأرباح تلك البنوك بها .