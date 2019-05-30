الاقتصاد

سوق دبي المالي يحدد موعد إجازة عيد الفطر

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف سوق دبي المالي عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك والتي قدرت بواقع 5 أيام عمل.

وأوضح السوق في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن تلك العطلة ستبدأ اعتباراً من الأحد 2 يونيو المقبل، وحتى السبت 8 يونيو 2019.

وأشار السوق إلى أنه سيتم استئناف الدوام الرسمي اعتباراً من الأحد 9 يونيو 2019.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية في وقت سابق أن الفترة من 29 رمضان وحتى 3 شوال 1440هـ، ستكون عطلة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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