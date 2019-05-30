شكرا لقرائتكم خبر عن "أوتاد" تقرر إلغاء إدارج أسهمها بسوق دبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس إدارة شركة "أوتاد" (مساهمة خاصة)، على إلغاء إدراج أسهم الشركة لدى سوق دبي. وبحسب بيان لسوق دبي المالي فقد وافق مجلس إدارة الشركة على عقد اجتماع للجمعية العمومية لمناقشة هذا القرار. وكان قد تم إدراج أوتاد للتطوير في ديسمبر 2017 ضمن "السوق الثانية" لتداول أسهم شركات المساهمة الخاصة. والسوق الثانوية مخصصة لتداول أسهم الشركات الخاصة في الأسواق المالية بالإمارات، وبدأت أعمالها في نوفمبر 2014.

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