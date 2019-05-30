125 مليون ريال إيرادات نقل ركاب الترددي من وإلى المسجد الحرام في 24 يوما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تجاوزت إيرادات نقل قاصدي المسجد الحرام عبر باصات النقل الترددي 125.37 مليون ريال شاملة قيمة الضريبة المضافة، وذلك خلال 24 يوما، بمتوسط 5.22 ملايين ريال لليوم الواحد.

وجرت عمليات النقل الترددي في مكة المكرمة لهذا العام عبر 8 محطات مجهزة لهذه الخدمة، تصدرتها محطة شعب عامر من حيث عدد الركاب بـ13.52 مليون راكب، وبإيرادات 42.59 مليون ريال.

ووفق إحصائية لإمارة منطقة مكة المكرمة، تجاوز عدد الركاب الذين تم نقلهم من وإلى المسجد الحرام منذ 30 شعبان وحتى 23 رمضان 39.8 مليون راكب عبر النقل الترددي بزيادة 7.7% عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما استوعبت المواقف على مداخل العاصمة المقدسة أكثر من 1.6 مليون مركبة بزيادة 4.11% عن العام الماضي.

وأظهرت الإحصائية نقل أكثر من 6.2 ملايين راكب من مواقف أجياد المصافي، بينما نقل أكثر من 4 ملايين راكب من ساحة باب علي، ومن محطة باب الملك عبدالعزيز نقل 2.225.088 راكبا، أما محطة جرول فنقلت 4.404.263 راكبا، ومن محطة جبل الكعبة نقل 1.547.022 راكبا، ومن محطة أجياد أكثر من 1.7 مليون راكب، ومحطة شعب عامر 13.515.189 راكبا، وأخيرا من محطة ريع بخش نقل أكثر من 6.1 ملايين راكب.

النقل الترددي من 30 شعبان حتى 23 رمضان:

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39.8 مليون راكب من وإلى الحرم

3.15 ريالات سعر التذكرة للاتجاه الواحد

125.37 مليون ريال إجمالي الإيرادات

5.22 ملايين ريال متوسط إيرادات اليوم الواحد

119.4 مليون ريال إيرادات الشركة المشغلة

5.97 ملايين ريال إيرادات الضريبة المضافة

التوزيع على المحطات:

مواقف أجياد المصافي

6.2 ملايين راكب

19.53 مليون ريال

0.81 مليون ريال

موقف ساحة باب علي

4.1 ملايين راكب

12.92 مليون ريال

0.54 مليون ريال

محطة باب الملك عبدالعزيز

2.23 مليون راكب

7.02 ملايين ريال

0.29 مليون ريال

محطة جرول

4.4 ملايين راكب

13.86 مليون ريال

0.58 مليون ريال

محطة جبل الكعبة

1.55 مليون راكب

4.88 ملايين ريال

0.20 مليون ريال

محطة أجياد

1.7 مليون راكب

5.35 ملايين ريال

0.22 مليون ريال

محطة شعب عامر