السوق السعودية تتداول 510 ملايين سهم في القطاع العقاري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

تداولت سوق الأسهم السعودية ما يزيد على 510 ملايين سهم في القطاع العقاري بنسبة بلغت 18.7% من إجمالي الأسهم المتداولة في السوق خلال مارس الماضي، بحسب الإحصاءات الرسمية للسوق المالية السعودية »تداول«.

وأوضحت الإحصائية، والتي أوردتها وزارة الإسكان في نشرتها الدورية أمس أن الأسهم توزعت بين الصناديق العقارية وشركات إدارة وتطوير العقارات بواقع 33.3% و66.7% على التوالي، لتسجل ارتفاعا عن أعداد الأسهم المتداولة في القطاع خلال فبراير الذي سجل تداول 15.2 مليون سهم كان النصيب الأكبر منها للصناديق العقارية.

وتعنى نشرة وزارة الإسكان بآخر المستجدات المتعلقة بسوق الإسكان في المملكة، إضافة إلى توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات للمهتمين والمختصين بقطاع الإسكان، بالاعتماد على بياناتها والمصادر الرسمية من الجهات الحكومية الأخرى والقطاعات ذات الصلة.

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انخفاض المؤشر

وتطرقت النشرة إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء المتعلقة بالرقم القياسي لأسعار المستهلك، حيث شهد الرقم القياسي لتكاليف السكن وتوابعه انخفاضا خلال فبراير 2019 مقارنة بيناير في المدن الخمس الكبرى وهي (الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام)، إذ تصدرت جدة ومكة القائمة بنسبة 1.3% بفعل انخفاض تكاليف الإيجار بنسبة 1.5%، ويعود انخفاض المؤشر بالأساس إلى تراجع أسعار الإيجار المدفوع للسكن، ولم تشهد بقية مكوناته أي تغيرات كبرى.

خيارات سكنية

وتضمن الإصدار الحديث من النشرة أبرز إنجازات برنامج «سكني» خلال الشهرين الأولين من عام 2019، بتمكين 26.005 أسر من الخيارات السكنية والحلول التمويلية المختلفة، بينها 13.538 أسرة سكنت منازلها، بالتزامن مع سير العمل في تنفيذ 46 مشروعا سكنيا، موزعة في 16 مدينة حول المملكة، بجانب إطلاق 9 مخططات سكنية خلال فبراير لتوفير 5646 قطعة أرض في 5 مناطق مختلفة.

يذكر أن نشرة الإسكان تعتمد في مصادرها على بيانات وزارة الإسكان، إضافة إلى المصادر الرسمية من الجهات الحكومية الأخرى والقطاعات الخاصة ذات العلاقة.