تكليف محمد زكي نائبًا لرئيس المصرية القابضة للبتروكيماويات وعضوًا بمجلس الإدارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية قرارًا بتكليف المهندس محمد محمود زكى محمد، نائبًا لرئيس الشركة للعمليات وعضوًا بمجلس الإدارة بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم).

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