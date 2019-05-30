شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة البريطانى يزور مقر فودافون بالقرية الذكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام وزير التجارة الخارجية البريطاني، ليام فوكس والسفير البريطاني في مصر جيفري آدامز و نخبة من أعضاء السفارة البريطانية في مصر، بزيارة مقر شركة فودافون في القرية الذكية، حيث التقيا مع الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر ألكساندر فرومان وأيمن عصام مدير الشؤون الخارجية والقانونية بفودافون مصر.
واستعرض فرومان أعمال فودافون مصر واستثماراتها في السوق مصري واختتموا زيارتهم بجولة في مركز خدمة العملاء فودافون ومختبر الابتكار في فودافون مصر.
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