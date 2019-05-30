شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "كونكس للاستثمار العقارى" بقيمة 3.2 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة كونكس للاستثمار العقارى لعدد 31.6 ألف سهم بقيمة 3.2 مليون جنيه خلال جلسة اليوم الخميس، بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة سفن سكاى للصناعات الغذائية لعدد 2.5 مليون سهم بقيمة 2.5 مليون جنيه. ووفقا للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، 12.5 مليون جنيه بكمية تداول 2.6 مليون ورقة مالية منفذة لعدد 15 شركة.

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