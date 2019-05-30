مصراوي
كشفت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة شيفرولية الأمريكية في مصر، عن موديلات 2020 من الطرازات المجمعة محليًا بمصانع الشركة في مصر.
وقدمت الشركة طرازات 2020 الجديدة بأسعار مقاربة من طرازات 2019، وقدمت المنصور من خلال قائمة الأسعار أوبرا الجديدة التي زودت بعدد كبير من وسائل الأمان والتي قدمتها بسعر رسمي 216.400 جنيه.
وبعد الكشف عن مواصفات شيفرولية "أوبترا" الجديدة أصبحت في مواجهه مباشرة مع الفئة الثالثة من رينو "لوجان" المزودة بناقل حركة أوتوماتيك والمقدمة بسعر رسمي 213.000 جنيه، أي بفارق 3400 جنيه عن أوبترا.
ويمكن...
كانت هذه تفاصيل خبر بفارق 3000 جنيه .. تشتري «أوبترا» 2020 أم «لوجان» 2019 – مواصفات وأسعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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