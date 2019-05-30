شكرا لقرائتكم خبر عن شحاته نائباً لمدير عام العمليات بجمسة للبترول و رمضان نائباً لمدير العمليات بالحمرا أويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية، حركة تعيينات وتنقلات لمديرى عموم العمليات، لكل من شركة جمسة للبترول والحمرا أويل. Advertisements وشملت الحركة:المهندس عمر شحاته عبدالله محمد - نائباً لمدير عام العمليات وعضواً بمجلس الإدارة بشركة جمسه للبترول، كما تم تكليف المهندس رشاد عبدالهادي رمضان نائباً لمدير عام العمليات وعضواً بمجلس الإدارة بشركة الحمرا أويل.

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