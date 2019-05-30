شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يكتسح حاجز 9 آلاف دولار لأول مرة منذ مايو 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت بيانات التداول، اليوم الخميس، بارتفاع أسعار العملة الرقمية "بتكوين" لأكثر من 9 آلاف دولار، لأول مرة منذ مايو 2018، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك نقلا عن بيانات موقع "coinmarketcap.

و ارتفع سعر البتكوين حتى الساعة 19:06 بتوقيت موسكو بنسبة 3.35 بالمئة ليبلغ 9.002 ألف دولارا. وفي بورصة "بينانس"، البورصة الأكبر من حيث تداول العملات المشفرة، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 3.74 بالمئة، ليصل إلى 9.013 ألف دولار، بعد ليتجاوز مستوى 9 آلاف دولار لأول مرة منذ مايو 2018.

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كما ارتفعت العملات الرقمية الأخرى الشهيرة، حيث ارتفعت عملة "Ethereum" بنسبة 3.18% ووصل سعر العملة الواحدة إلى 281.18 دولار، بينما وصل سعر عملة "Ripple" إلى 0.45 دولار، بينما حققت عملة "Bitcoin Cash" ارتفاعا وصل إلى 0.43% من قيمتها ووصل سعرها إلى 458.92 دولار للعملة الواحدة.

يشار إلى أن قيمة السوق الرقمية تقدر حاليا بـ281.224 مليار دولار، بينما تسيطر عملة "بيتكوين" على 55.7% من قيمة السوق.