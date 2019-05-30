المترو يعلن مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة خلال أيام العيد

كتب رضا حبيشى

قررت شركة مترو الأنفاق استمرار مد ساعات تشغيل قطارات الخطوط الثلاثة طوال أيام إجازة عيد الفطر، لتستمر حتى الثانية من صباح اليوم التالى بدلا من الواحدة صباحا، بإجمالى 21 ساعة تشغيل يومى بدلا من 20 ساعة، وفق جدول التشغيل المعمول به منذ بداية شهر رمضان.

وبحسب تلك المواعيد فمن المقرر أن يتحرك آخر قطار بالخط الأول من محطة البداية فى المرج الجديدة الساعة 12.50 بعد منتصف الليل باتجاه حلوان، ويتحرك آخر قطار من محطة حلوان الساعة 12.40 باتجاه، بحيث تنتهى آخر رحلة فى الاتجاهين بمحطة النهاية فى الثانية بعد منتصف الليل.

ويتحرك آخر قطار...