المالية تعلن تقديم موعد صرف مرتبات شهر يونيو المقبل

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة المالية، تقديم موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر يونيو يوما واحدا إلى يوم 23 من الشهر المقبل- بدلا من يوم 24- وحتى اليوم 28 من نفس الشهر، بحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس.

وأصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا جديدًا، بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية للعام الجاري، وحلول الأعياد والأجازات الرسمية، يتضمن إقرار مواعيد إضافية لصرف مرتب شهري يونيو، ويوليو، ومتأخرات شهري مايو ويوليو ٢٠١٩.

وقالت الوزارة في البيان، إنه تيسيرًا على العاملين بالدولة؛ تقرر إضافة مواعيد جديدة لصرف المرتبات والأجور بما فيها المحولة...