شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 30-5-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 30-5-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 8.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 745.013 مليار جنيه.

السويس للأكياسقررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، مخاطبة شركة السويس للأكياس، بموافاة البورصة المصرية بالجدول الزمنى لإنهاء إجراءات الشطب موقع من الممثل القانونى للشركة، وعلى أن يتم الانتهاء من جميع إجراءات شطب قيد أسهم الشركة من جداول البورصة المصرية بحد أقصى 31 يوليو المقبل. السويس للأكياسقررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، مخاطبة شركة السويس للأكياس، بموافاة البورصة المصرية بالجدول الزمنى لإنهاء إجراءات الشطب موقع من الممثل القانونى للشركة، وعلى أن يتم الانتهاء من جميع إجراءات شطب قيد أسهم الشركة من جداول البورصة المصرية بحد أقصى 31 يوليو المقبل.

واشترطت اللجنة، أن تلتزم شركة السويس للأكياس، بشراء الأسهم حرة التداول بسعر لا يقل عن السعر المحدد بدراسة القيمة العادلة للسهم المعدة من مستشار مالى مستقل من المقيدين بسجل الهيئة أو بسعر عرض الشراء المنفذ بالبورصة المصرية بتاريخ 2 أغسطس الماضى، أيهما أعلى.

السويدى إليكتريككرر بنك الاستثمار فاروس، توصياته بزيادة الوزن النسبى على سهم شركة السويدى إليكتريك، عند قيمة عادلة مقدارها 18.94 جنيه للسهم. السويدى إليكتريككرر بنك الاستثمار فاروس، توصياته بزيادة الوزن النسبى على سهم شركة السويدى إليكتريك، عند قيمة عادلة مقدارها 18.94 جنيه للسهم.

وأرجع فاروس، فى تقرير بحثى، أسباب توصيته إلى أولا تحقيق إيرادات عام 2019 بقيمة 48.5 مليار جنيه، ثانيا تحقيق هامش مجمل الأرباح بنسبة 16.8%، وأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك بنسبة 13.0%، ثالثا صافى دخل المساهمين بقيمة 4743 مليون جنيه.

ويتداول سهم شركة السويدى إليكتريك عند 6.6 مرة كمضاعف ربحية، و5.1 مرة كقيمة منشأة إلى الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك وذلك فى عام 2019.

وبرر فاروس، تراجع إيرادات شركة السويدى إليكتريك، إذ حققت إيرادات بقيمة 11,224 مليون جنيه فى الربع الأول 2019، لترتفع 12.4% على أساس سنوى، وتنخفض 7.8% على أساس ربعى، إلى عمليات المقاولات التشغيلية لأن إيرادات هذا النشاط تراجعت 30.9% ربعياً، وانخفض هامش مجمل الأرباح على أساس ربعى إلى 16.1%، مقابل 16.6% فى الربع الرابع لعام 2018.

ووصل صافى دخل مساهمى الشركة 957 مليون جنيه، منخفضًا 31.7% سنوياً، و35.7% ربعياً، ويرجع انخفاض صافى الدخل إلى أولا، زيادة المصروفات التشغيلية، ثانيا انخفاض الدخل من صافى الفائدة، ثالثا، انخفاض الدخل المكتسب من استثمارات أخرى، رابعاً، ارتفاع المصروفات الضريبية (حيث إن معدل الضريبة الفعلى يبلغ 33.3%).

وقال فاروس، إن إيرادات الأسلاك والكابلات لشركة السويدى بلغت 6,519 مليون جنيه، مرتفعة 6.6% سنويًا، 7.0% ربعيًا، وتراجعت أحجام مبيعات الشركة 1.9% سنويًا، و2.3% ربعيًا، وذلك نتيجة انخفاض معاملات البيع بين الشركة، من المتوقع أن ارتفاع قيمة الجنيه سيؤدى إلى تباطؤ مستويات نمو هذا النشاط، وضعف قدرات الشركة التنافسية بصفة عامة.

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وتوقع فاروس، أن قطاع مشروعات المقاولات سيصبح المحفز الأساسى لعملية النمو، حيث إن العمليات التشغيلية المحلية تمثل 91% من إيراداته، بينما تبلغ نسبة المشروعات غير المنجزة فى مصر 34%.

ولفت إلى أن ارتفاع قيمة الجنية قد تؤثر بالسلب على هوامش القطاع على مستوى العمليات فى الدول الأفريقية والخليج العربي، وموافقة مجلس الإدارة على تسهيل ائتمانى بقيمة 42 مليون يورو من البنك اليونانى، و350 مليون دولار من البنك الإفريقى للاستيراد والتصدير، وعقد تمويل بقيمة 100 مليون دولار من بنك مصر بموجب إصدار خطابات ضمانات فى تنزانيا، ثالثا، تأسيس شركة أو الاستحواذ عليها فى الإمارات.

إيقاف تداول 7 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 7 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس. إيقاف تداول 7 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 7 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، المصرية للدواجن، سماد مصر (ايجيفرت)، الصناعات الغذائية العربية-دومتى، جلوبال تيلكوم القابضة، مينا للاستثمار السياحى والعقارى.

البورصة تخسر 8.8 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 8.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 745.013 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 109.2 مليون ورقة مالية بقيمة 443.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.5 ألف عملية لعدد 158 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.47% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 37.29%، والعرب على 2.24% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.03% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.96%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 81 ألف جنيه، 1.5 مليون جنيه، 30.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 25.7 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، 3 ملايين جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 13771 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 2067 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 17002 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 597 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 1521 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 450 نقطة.

وارتفعت أسهم 20 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 101 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.