رئيس الوزراء يصدر قراراً بتحديد إجازة عيد الفطر للعاملين بالحكومة

كتبت هند مختار أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يقضي بأن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 يونيو وحتى يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2019، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام. اقرأ أيضا: القوى العاملة تعلن إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

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