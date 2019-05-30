شكرا لقرائتكم خبر عن "البنك المركزى" يخصص 50 مليار جنيه للتمويل العقارى للأفراد متوسطى الدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص البنك المركزى المصرى 50 مليار جنيه لتمويل الأفراد الطبيعيين متوسطى الدخل لشراء وحدات سكنية بالتمويل العقارى دعما للقطاع العقارى واستجابة لمطالب المطورين العقاريين .

وتم الإعلان عن المبادرة الجديدة خلال لقاء جمع كلا من طارق عامر محافظ البنك المركزى ورؤساء البنوك ومن المطورين المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى والمهندس هشام طلعت مصطفى والمهندس هانى العسال وكيل الغرفة والمهندس عمرو سليمان عضو غرفة التطوير العقارى والمهندس أمجد حسنين وكيل غرفة التطوير .

وقال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى إن مبادرة البنك المركزى الجديدة تساهم فى تلبية احتياجات شريحة متوسطى الدخل فى الحصول على وحدة مناسبة بفائدة منخفضة وعلى فترات سداد طويلة، موضحا أن البنك المركزى لم يحدد قيمة الوحدات التى ستشملها المبادرة ونسبة الفائدة ومتوقع الإعلان عنها قريبا.

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وتم تشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلا للبنك المركزى والبنوك العاملة فى السوق المصرى والمطورين العقاريين لبحث آلية قواعد تسهيل التمويل العقارى.

وأكد شكرى، أن المبادرة ستعمل على تحقيق نمو فى مبيعات القطاع العقارى فى الشريحة التى تشملها المبادرة والتى تمثل حصة كبيرة من السوق خاصة بعد ارتفاع أسعار الوحدات على خلفية الإصلاحات الاقتصادية مقابل ثبات دخول العملاء وأن مثل هذه المبادرات تمثل حلقة الوصل بين الشركات والعميل وسد الفجوة التمويلية ورفع قدرة العملاء الشرائية.

وأضاف رئيس الغرفة أن "التطوير العقارى" تسعى إلى تلبية احتياجات العملاء وتوفير السبل للمطورين لتلبية هذه الاحتياجات من خلال الدراسات المستمرة والتواصل المباشرة مع الجهات المسئولة من الدولة والتى تحظى باهتمام كبير من الحكومة وخاصة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والذى يدعم القطاع بقوة.