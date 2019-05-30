أميركان اكسبريس يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 30-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم أميركان اكسبريس - AMERICAN EXPRESS CO-(AXP) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول بهذا الانخفاض البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، مسجلاً خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -1.71% بما يعادل -6.08 نقطة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ولكن بشرط ثبات مستوى الدعم 114.20 ، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 120.80 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه

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