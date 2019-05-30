شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج يستسلم لضغطه السلبي – تحليل – 30-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بوينج BOEING CO (BA) في آخر جلساته ، وذلك بعد ملامسته لمقاومة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.71% بما يعادل -6.08 نقطة ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 362.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 337.00 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط