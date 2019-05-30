شكرا لقرائتكم خبر عن ايه تي آند تي يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 30-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم على اثر ثبات مستوى المقاومة المهم 32.49 ، انخفض سهم ايه تي آند تي AT&T INC (T) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.06% بما يعادل -0.02 نقطة ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 31.25 ، ليستهدف مستوى المقاومة 32.49 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه

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