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شكرا لقرائتكم خبر عن إكسون موبيل يصل لدعمه الحالي – تحليل – 30-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم إكسون موبيل EXXON MOBIL CORPORATION (XOM) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليصل بانخفاضه الأخير لمستوى الدعم 71.83 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى القصير (من 64.61 ، إلى 83.44) ، مسجلاً خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.62% بما يعادل -0.45 نقطة ، في ظل توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 71.83 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند 69.08 الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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