شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون يستسلم للضغط السلبي – تحليل – 30-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم على اثر ثبات مستوى المقاومة المهم 1844.45 انخفض سهم أمازون AMAZON COM INC (AMZN) في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.94% بما يعادل -17.24 نقطة ، وذلك بعد محاولته الارتفاع لتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 1844.45 ، ليستهدف مستوى الدعم 1745.51 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط