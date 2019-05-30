شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 30-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم البنك الأهلي المتحد (AUB) على عدم تغيير في آخر جلساته ، وذلك وسط محاولاته التخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 240.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 262.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 240.00 ومستوى المقاومة 262.00 .