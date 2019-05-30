شكرا لقرائتكم خبر عن مشاعر يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 30-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم شركة مشاعر القابضة (MASHAER) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليلامس بذلك مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وبارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 7.69% بما يعادل 5.00 نقطة ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير . Advertisements ولذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 60.10 ، طيلة ثبات المقاومة 70.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 65.00 ومستوى المقاومة 75.00 .

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