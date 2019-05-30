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شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة يحاول تصحيح الاتجاه الهابط – تحليل صباحي – 30-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار (ALMADINA) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليحاول بذلك تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط ، وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه هابط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.06% بما يعادل 0.20 نقطة ، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، أمام تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 20.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 16.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.00 ومستوى المقاومة 20.00 .
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