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شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض ينخفض بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد – تحليل صباحي – 30-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم الرياض (1010) انخفاضاً في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -3.56% بما يعادل -0.95 ريال ، ليستند من جديد لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 25.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 27.50 استعداداً لمهاجمته .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.00 ومستوى المقاومة 27.50 .
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