بالأسعار والصور| ’’أولاد رجب‘‘ تفاجيء المصريين بتخفيضات هائلة بمناسبة عيد الفطر

كتب: ضياء السقا أعلنت سلسلة أولاد رجب عن عروض جديدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، سارية حتى 8 يونيو، بجميع الفروع. العروض تشمل كعك وبسكويت العيد، وملابس، وسلع غذائية، وأجهزة منزلية وكهربائية، ومنظفات ومستحضرات تجميل. وفيما يلي العروض: يرجى العلم أن الفروع التى بها قسم للأجهزه المنزلية فى فروع أولاد رجب هى كالتالى : - منطقه مدينه نصر والتجمع ( مدينه نصر الحى الثامن – العاشر – وندرلاند – التجمع الخامس – التجمع الثالث – الرحاب – مدينتى2 – العبور شباب ) .

- منطقه المعادى وحلوان (المعادى – معادى الجزائر – حلوان – حلوان 2) .

- منطقه الجيزه (الجيزه – الهرم – فيصل الاطباء – فيصل العشرين - المريوطيه) .

- منطقه وسط القاهره (السيده – المقطم – الظاهر – قباء – جسر السويس – النعام – الزيتون – الميرغنى – المطار – شبرا الساحل) .

- الفروع الخارجيه (شرم الشيخ 1 – المنصوره 1 – المنصوره 2 - القناطر – المحله – الاسكندريه – بنى سويف – اسيوط – الاقصر - بورتو السخنه) Advertisements يرجى العلم أن الفروع التى بها قسم للملابس والمفروشات فى فروع أولاد رجب هى كالتالى: (المنصورة فرع قناه السويس- المنصورة فرع الاستاد - شرم الشيخ فرع الهضبه -بورتو السخنه - المطار - العبور شباب - اسيوط - مدينة نصرالحى الثامن - مدينه نصر الحى العاشر- المريوطية - جسر السويس - الاقصر - اكتوبر الحى الثامن - المعادى اللاسلكى - الهرم تقاطع ش الوفاء و الامل ) موضوعات متعلقة: بالأسعار والصور| أضخم تخفيضات ’’كارفور‘‘ على الشاشات والسماعات والهواتف بمناسبة كأس الأمم وعيد الفطر بالأسعار والصور| تخفيضات غير مسبوقة من ’’كارفور‘‘ بمناسبة عيد الفطر المبارك

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