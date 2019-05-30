شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ2.3 مليار دولار فى شهر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك المركزى، ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لتسجل 2.3 مليار دولار فى شهر مارس 2019 مقابل 1.8 مليار دولار فى فبرارير بزيادة 426 مليون دولار. وتعد حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس، إلى جانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات والاستثمار والسياحة، مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصرى، والداعم الرئيسى للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى.

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